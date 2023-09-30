الاحتلال الإسرائيلي يرفض نقل معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام إلى مستشفى مدني

رام الله- (د ب أ)

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ترفض نقل معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام منذ شهرين إلى مستشفى مدني في ظل مخاطر على حياته.

واعتبر نادي الأسير، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن استمرار الاحتلال باعتقال الأسير كايد الفسفوس، بعد مرور 59 يومًا على إضرابه هو "قرار باغتياله في ضوء كافة المعطيات المحيطة بقضيته حتى اليوم، ودخوله مرحلة الخطر الشديد".

وأضاف أن سلطات الاحتلال "ترفض نقل المعتقل الفسفوس إلى مستشفى (مدني)، ونقلته مؤخرًا إلى ما تسمى (بعيادة سجن الرملة)، وذلك بعد رفض طلب استئناف قدمه محاميه ضد استمرار اعتقاله".

وبحسب البيان، فإن الفسفوس /34 عامًا/ من في الخليل، أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر مايو الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في السجون.

وشرع الفسفوس بإضرابه عن الطعام في الثالث من أغسطس المنصرم، وكان محتجزًا في سجن (النقب) حتى تاريخ 21 سبتمبر الجاري، ثم جرى نقله إلى زنازين (عسقلان)، ومنها إلى (عيادة سجن الرملة).