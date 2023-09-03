غياب محتمل للرئيس الصيني عن قمة العشرين في الهند

نيودلهي - (د ب أ)

قالت مصادر هندية مطلعة إنه بات من شبه المؤكد تغيب الرئيس الصيني شي جين بينج عن حضور قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في الهند الأسبوع المقبل، وأن رئيس مجلس الدولة لي تشيانج سيمثل الصين بدلا منه، حسبما أفادت وكالة أنباء" برس ترست أوف إنديا".

وفي حال عدم حضور الرئيس الصيني للقمة، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتغيب فيها شي عن قمة لمجموعة العشرين منذ توليه السلطة في البلاد، مما يثير المزيد من التساؤلات بشأن نفوذ الصين العالمي مع تباطؤ اقتصادها.

من ناحية أخرى قالت الوكالة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ بالفعل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بقراره عدم حضور القمة شخصيا حيث يتعين عليه التركيز على "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي قد غاب عن قمة بالي لمجموعة العشرين في نوفمبر من العام الماضي أيضا.