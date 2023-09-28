الخارجية: العمل أيام العطلات لإصدار نماذج التأييد لمرشحي انتخابات الرئاسة 2024
وكالات
وجهت وزارة الخارجية المصرية بعثاتها الدبلوماسية في شتى انحاء العالم لفتح أبوابها خلال الإجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع بدءا من اليوم 28 الجاري، وذلك بهدف الاستمرار في إصدار نماذج تأييد مرشحى الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها أيام 1 و2 و3 من ديسمبر القادم في الخارج، والتي تصدر بدون رسوم.
وأصدرت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بناء على التوجيه السابق، نشرات عبر صفحات التواصل الاجتماعي لإفادة السادة المواطنين بمزاولتها لأعمال إصدار وتوثيق نماذج تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية، خلال إجازة المولد النبوي الشريف اليوم 28 الجاري، وإجازات نهاية الأسبوع ومرورا بسائر العطلات الرسمية.
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