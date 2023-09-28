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BBC

الخارجية: العمل أيام العطلات لإصدار نماذج التأييد لمرشحي انتخابات الرئاسة 2024

11:52 م الخميس 28 سبتمبر 2023

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات

وجهت وزارة الخارجية المصرية بعثاتها الدبلوماسية في شتى انحاء العالم لفتح أبوابها خلال الإجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع بدءا من اليوم 28 الجاري، وذلك بهدف الاستمرار في إصدار نماذج تأييد مرشحى الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها أيام 1 و2 و3 من ديسمبر القادم في الخارج، والتي تصدر بدون رسوم.

وأصدرت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بناء على التوجيه السابق، نشرات عبر صفحات التواصل الاجتماعي لإفادة السادة المواطنين بمزاولتها لأعمال إصدار وتوثيق نماذج تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية، خلال إجازة المولد النبوي الشريف اليوم 28 الجاري، وإجازات نهاية الأسبوع ومرورا بسائر العطلات الرسمية.

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