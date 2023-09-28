بايدن: ترامب يعتقد أنه فوق القانون



وكالات

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مؤتمر صحفى اليوم، إن دونالد ترمب حاول تقويض الدستور والمؤسسات الحكومية الأمريكية، وأكد بايدن أن دونالد ترامب يعتقد أنه فوق القانون.

وأشار بايدن، أنه لا مكان أبدا للعنف السياسى والكراهية أو التحريض عليهما، موضحا إلى أنه علينا الصمود وعدم التقاعس والقيام بدورنا التاريخي فى الحفاظ على النظام الديمقراطى فى الولايات المتحدة، كما يتعين علينا التنديد بالعنف وليس الاحتفاء به.

وأكد بايدن، أن الديمقراطية تتطلب إشراك الجميع وأنها ستموت عندما يتوقف الناس عن الدفاع عنها ويلتزمون الصمت إزاء انتهاكها، وأشار بايدن أنه يجب قبول نتائج الانتخابات بغض النظر عن الانتماء الحزبي سواء عند الفوز أو الخسارة.

وأشار بايدن، أن هناك حركة متطرفة لا تشاركنا معتقداتنا الأساسية وهي تتألف من متشددين من الحزب الجمهوري.