لجنة الرقابة في النواب الأمريكي: أفراد من أسرة بايدن استفادوا من منصبه



وكالات

عقدت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي أولى جلسات التحقيق بشأن عزل الرئيس جو بايدن.

وقال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، اليوم الخميس: سننظر في 20 ملفًا يظهر أن بايدن أساء استخدام السلطة فيها، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية.

وتابع أن أفرادًا من أسرة الرئيس الأمريكي استفادوا من منصبه.

كما أطلق الجمهوريون جلسات استماع في مساعيهم لعزل بايدن، اليوم الخميس، في تصعيد لتحقيق مرتبط بالفساد بدأ قبل 8 أشهر وفشل في الكشف عن أدلة على أي مخالفات ارتكبها الرئيس.

يفيد الحزب بأن المعلومات التي جمعها تستوجب جمع تحقيقات عديدة ضمن تحقيق رسمي واحد يتمتع بالسلطة اللازمة ليطلب محققون من ثلاث لجان في مجلس النواب مذكرات لإحضار سجّلات بايدن المصرفية.

واتُهم رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي الرئيس الديموقراطي، بالكذب بشأن علمه بتعاملات نجله هانتر بايدن التجارية والذي يقول جمهوريون إن جو بايدن استفاد منها بشكل ينطوي على فساد عندما كان نائبا للرئيس.

وقال ماكارثي لدى إعلانه عن التحقيق بضغط من الجناح اليميني المتشدد ضمن حزبه لاستهداف الرئيس إن "الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا النقاب عن اتهامات خطيرة وموثوقة مرتبطة بسلوك بايدن".

وأضاف أن "هذه الاتهامات لدى جمعها ترسم صورة لثقافة قائمة على الفساد".

من جانبها قللت إدارة بايدن من أهمية المساعي على اعتبارها مجرّد "حيلة" متهمة الجمهوريين بمحاولة تشتيت انتباه الناخبين، قبل أيام على إغلاق حكومي يبدو وشيكا ويقف خلفه نواب من اليمين المتشدد.