زعمت أوكرانيا مقتله.. موسكو تنشر صورًا لاجتماع ضم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

موسكو - (بي بي سي)

ظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف الذي أعلن الجيش الأوكراني الاثنين أنه قتله الأسبوع الماضي، في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء.

وظهر المسؤول في الصور بزيّ عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ولفت بيان لا يذكر اسم المسؤول إلى أن الاجتماع جرى الثلاثاء. وكان الجيش الأوكراني قد أعلن الاثنين أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة الجمعة على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.