كوريا الشمالية تسمح بدخول الأجانب إلى أراضيها

بكين - (د ب أ)

أعلنت كوريا الشمالية، أنه سيتم السماح للأجانب بدخول البلاد ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك حسبما ذكر التلفزيون المركزي الصيني.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الزائرين في حاجة للخضوع للحجر الصحي لمدة يومين.

وكانت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية قد ذكرت في أغسطس الماضي أنه يبدو أن كوريا الشمالية قررت إعادة فتح حدودها بعد فرض قيود صارمة لمواجهة فيروس كورونا لأكثر من ثلاثة أعوام بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن إغلاق الحدود.

وكانت كوريا الشمالية قد قررت أمس الأحد السماح بعودة مواطنيها من الخارج، في ظل تراجع المخاوف بشأن جائحة كورونا، كما أوضحت أنها سوف تجعلهم يخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوع.