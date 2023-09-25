إيران تؤكد على تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية بشأن برنامجها النووي

طهران - (د ب أ)

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن بلاده تعاونت بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

ووفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" اليوم الاثنين، قال رئيسي في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية: "تم هذا التعاون بطريقتين، الأولى من خلال تركيب كاميرات تسجل بشكل دائم ومستمر لجميع تفاعلات المراكز النووية الإيرانية، والثانية من خلال عمليات التفتيش الدورية التي يقوم بها مفتشو الوكالة".

وأشار رئيسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت 15 مرة أن الأنشطة النووية لإيران كانت سلمية تماما وليس بها أي انحرافات.

وأضاف: "قلنا في الأساس عدة مرات إن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة الدفاعية الإيرانية.. الأسلحة النووية هي من أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي يحرم إنتاجها وتخزينها".

وأكد أن إيران لم تسع لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% منذ البداية، مضيفا أن "أمريكا انسحبت من الاتفاق (النووي)، كما خالف الأوروبيون التزاماتهم، وإيران وحدها هي التي أوفت بالتزاماتها".

وقال إن هذا الإجراء لا يعني بأي حال من الأحوال التوجه نحو إنتاج الأسلحة النووية، لكنه رد على انتهاك الالتزامات والسلوك غير الملتزم للأوروبيين والولايات المتحدة.