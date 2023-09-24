مقتل 35 شخصًا على الأقل إثر اندلاع حريق بمستودع وقود في بنين

ورتو نوفو - (د ب أ)

قتل 35 شخصا على الأقل وأصيب 10 آخرون بإصابات خطيرة إثر اندلاع حريق في مستودع وقود مهرب يوم السبت في في منطقة بجنوب شرقي بنين، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وصرح المدعي العام عبد الباقي آدم-بونجلي بأن الحريق اندلع في بلدية سيمي بودجي قرب الحدود مع نيجيريا.

وقال إنه ووفقا للتقديرات الأولية فقد دمر الحريق المتجر وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 35 شخصا، من بينهم طفل صغير. وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب الحادث.

وذكر موقع "لا نوفيل تربيون: المحلي، أن الحريق وقع في مستودع للبنزين المهرب واندلع أثناء عملية تفريغ عبوات من البنزين.

وأصيب أكثر من 10 أشخاص آخرين بجروح خطيرة ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يشار إلى أن الوقود المهرب في بنين يأتي من نيجيريا المجاورة، التي تعد منتجة رئيسية للنفط حيث يكون سعر الوقود أرخص.