الإمارات تبحث عن وزير للشباب

وكالات

دعا نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، شباب وشابات الإمارات ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة، مراسلة مجلس الوزراء لاختيار وزير للشباب.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا): "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات، أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم، ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم، ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات".

إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات ..



أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين .. يمثلون قضايا الشباب .. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات ..



نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 24, 2023

وتابع: "نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه".

واختتم تغريدته بالقول: "نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء، والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير".