أذربيجان تعلن انتهاء العملية العسكرية فى ناجورنو -كاراباخ
باكو/موسكو- (د ب ا)
أعلن إلهام علييف رئيس أذربيجان اليوم الأربعاء، انتهاء العملية العسكرية في إقليم ناجورنو -كاراباخ. وقال من باكو إن أذربيجان قد استعادت سيادتها على المنطقة .
ولم يصدر أي تعليق من الجانب الأرميني.
وبعد ثلاثة سنوات على الحرب الأحدث بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين، ، شنت أذربيجان أمس عملية للسيطرة على جيب ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه في جنوب القوقاز، والذي يقطنه أساسا مواطنون أرمن .ووفقا للأرمن ، لقى أكثر من 30 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين.
واتفق الطرفان على وقف لإطلاق النار بوساطة روسيا ، في منطقة ناجورنو كاراباخ بعدما هدأ القتال . ووافق الجانب الأذربيجاني على وقف إطلاق النار بموجب شرط يقضي بأن يتخلى المقاتلون الانفصاليون الأرمن عن مقاومتهم ويلقون أسلحتهم.
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