زيلينسكي: أوكرانيا تواصل التقدم لاستعادة أراضيها من روسيا

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن قوات كييف "تتقدم" في هجومها المضاد على القوات الروسية، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وتابع زيلينسكي على تطبيق الـ"تليجرام" للتراسل: أن القوات الأوكرانية تتقدم برغم كل شيء ومهما كان ما يقوله أي أحد، نحن نتقدم، وذلك هو الأمر الأهم. نحن نتحرك".

من جانبه أورد الجيش الأوكراني في حديثه اليومي عن ساحة المعركة، بأنه لم تحدث اختراقات جديدة، لكنه قال إن قواته تواصل التقدم نحو ميليتوبول، وهي مركز حضري رئيسي تسيطر عليه روسيا في منطقة زابوريجيا.

وأشارت قوات الجيش الأوكراني، إلى وقوع 45 اشتباكًا مسلحًا على خطوط المواجهة خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلًا عن احتدام القتال في الشرق الذي صدت فيه قوات أوكرانية هجمات روسية عدة.