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البرهان يوجه بفتح المعابر السودانية مع إريتريا وإثيوبيا

03:26 م السبت 02 سبتمبر 2023

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

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وكالات

قرر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، فتح المعابر السودانية مع دولة إريتريا.

وخلال زيارته ولاية كسلا، اليوم السبت، قال إن علاقاتنا مع إريتريا وإثيوبيا إيجابية، ولذلك وجهنا بفتح المعابر مع الدولتين".

وتابع البرهان، أن الحرب أكدت الحاجة إلى جيش سوداني محترف، لافتًا إلى أن الشعب والجيش متفقان على دحر التمرد في السودان.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الجيش والشعب مصممون على دحر التمرد.

وأوضح، أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تشهدها البلاد حاليًّا، تؤكد على "الحاجة إلى وجود جيش محترف".

وأعلن البرهان، عن ترحيبه بأي دعم يصب في إعادة الإعمار، مشددا على "رفض الإملاءات".

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