زوارق إسرائيلية تحاول إغراق مراكب صيد فلسطينية في غزة

غزة- (د ب أ)

هاجمت زوارق البحرية الإسرائيلية، اليوم السبت، مراكب الصيادين الفلسطينيين بالرصاص، وخراطيم المياه، في بحر مدينة غزة.

وقال اتحاد لجان الصيادين، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين غرب منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، وفتحت باتجاهها خراطيم المياه، وحاولت إغراقها".

ووفق الوكالة، "تعتمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد والتنغيص على حياتهم".