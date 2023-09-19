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BBC

بولندا تهدد بوقف الدعم المالي عن مليون لاجئ أوكراني

04:28 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

اللاجئين

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أوسلو - (د ب أ)

قالت الحكومة البولندية إنها من المرجح أن تقطع الدعم المالي الذي تقدمه لمليون لاجئ أوكراني تستضيفهم لديها، في خطوة قد تؤدي إلى المزيد من التعقيد للعلاقات التي تربطها بجارتها، والتي توترت بسبب النزاع بشأن واردات الحبوب، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الثلاثاء.

وبينما كانت حكومة وارسو واحدة من أكبر المؤيدين والداعمين لأوكرانيا، والمتحمسين لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي من خلال تقديم المساعدات المالية والعسكرية لها، فإن العلاقات بين البلدين آخذة في التدهور خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البولندية المقررة في أكتوبر.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، لتلفزيون "بولسات"، إن دعم اللاجئين، الذي يتضمن التنازل عن متطلبات تصاريح الإقامة ومنح تصاريح للعمل والحصول المجاني على التعليم في المدارس والعلاج الطبي، بالإضافة إلى منافع للأسر، لن يتم تمديده في العام المقبل.

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