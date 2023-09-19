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الرئيس التركي يلتقي أمين عام الناتو في نيويورك

01:07 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

رجب طيب أردوغان

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أنقرة - (د ب أ)

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج في نيويورك.

وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء مساء الاثنين أن اللقاء "جرى بين الجانبين الأحد، في البيت التركي بمدينة نيويورك، في إطار مشاركتهما في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضافت أن اللقاء استمر لمدة 50 دقيقة بعيدا عن وسائل الإعلام.

ومن المقرر انطلاق أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة 6 أيام.

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