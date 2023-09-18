السجناء الأمريكيون الـ5 المفرج عنهم في إيران يصلون إلى الدوحة

وكالات

وصلت الطائرة التي تقل 5 مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين في إيران، وتم الإفراج عنهم بموجب اتفاق أمريكي - إيراني إلى العاصمة القطرية الدوحة، ليتوجهوا بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.

ووصل اثنين من السجناء الإيرانيين الذين أفرجت عنهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدوحة، ضمن عملية تبادل السجناء بين واشنطن وطهران.

ومن المقرر أن يغادر الإيرانيين المفرج عنهم من الدوحة إلى طهران، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الاثنين.

كما أطلقت واشنطن 3 سجناء آخرين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى أن طائرة قطرية تقلع من مطار طهران في اتجاه الدوحة وعلى متنها 5 سجناء أمريكيين، أطلقت إيران سراحهم في إطار الصفقة، بينما أظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام إيرانية، لحظات صعود الأمريكيين الخمسة على متن الطائرة في مطار طهران.

وأكد البيت الأبيض، إفراج السلطات الإيرانية عن خمسة أمريكيين كانوا محتجزين في إيران مشيرا إلى أنهم يغادرون على متن طائرة من طهران.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي: "إنهم ليسوا محتجزين لدى إيران في الوقت الحالي، ولكن على متن طائرة. لا نعرف كيف حالهم بعد. لا أستطيع إلا أن أتخيل أنهم يشعرون بالارتياح الشديد".

وأضاف أنه خلال ساعة تقريبا، سيقوم الأمريكيون المفرج عنهم بهبوط مؤقت خارج حدود إيران، وبعد ذلك سيعودون إلى ديارهم.

وأعلنت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، أن 5 من الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة سيتم الإفراج عنهم، إضافة إلى الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.

ولفتت إلى أن ذلك سيتم ضمن صفقة تبادل سجناء تشمل 5 أمريكيين مسجونين في إيران.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19

يذكر أنه في الـ12 من سبتمبر الجاري، أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن إخلاء سبيل الإيرانيين الخمسة، مشيرة إلى أنه تم توجيه اتهامات غير قانونية لهم حول الالتفاف على الحظر الأمريكي.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أشار في وقت سابق، إلى اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن السجناء الأمريكيين في بلاده يتمتعون بصحة جيدة، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن اتفاق تبادل السجناء لا يشمل تخفيف العقوبات.