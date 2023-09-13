إعلان

BBC

نزوح 35 ألف شخصًا في درنة جراء العاصفة دانيال (فيديو)

02:24 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

العاصفة دانيال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

طرابلس - ( د ب أ)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الأربعاء، نزوح ما لا يقل عن 35 ألف شخص في درنة نزحوا جراء العاصفة دانيال.

وأشارت المنظمة، في منشور أوردته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إلى نزوح ثلاثة آلاف شخص من مدينة البيضاء، وألف من قرية المخيلي، لافتة إلى أن 2085 شخصا لا يزالون نازحين في بنغازي.

وأوضحت أن عدد الوفيات غير مؤكد حاليا، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية للهجرة والشركاء تقوم على الفور بتجهيز المؤسسات الوطنية والأدوية ومعدات البحث والإنقاذ والموظفين إلى المناطق المتضررة.

سوق مصراوى

العاصفة دانيال المنظمة الدولية للهجرة ليبيا نزوح اشخاص من درنة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قادة النيجر ينهون التعاون العسكري مع بنين
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market