نزوح 35 ألف شخصًا في درنة جراء العاصفة دانيال (فيديو)
طرابلس - ( د ب أ)
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الأربعاء، نزوح ما لا يقل عن 35 ألف شخص في درنة نزحوا جراء العاصفة دانيال.
آہ ۔۔۔۔😭— Asad Mansoor (@AsadMansoor222) September 13, 2023
درنہ شہر ایک جھٹکے میں کھنڈر بن گیا، ہزاروں مسلمان شہید اور لاپتہ، تدفین کےلیے قبرستان میسر نہیں، شہر سے 25 کلومیٹر دور اجتماعی قبروں میں تدفین
شدید بارشیں، طوفان، سیلاب، زلزلے اور آزمائشیں، یہ وقت ہے اجتماعی توبہ اور رجوع الی اللہ کا۔
رب کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے! pic.twitter.com/KC27Cbfba7
وأشارت المنظمة، في منشور أوردته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إلى نزوح ثلاثة آلاف شخص من مدينة البيضاء، وألف من قرية المخيلي، لافتة إلى أن 2085 شخصا لا يزالون نازحين في بنغازي.
وأوضحت أن عدد الوفيات غير مؤكد حاليا، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية للهجرة والشركاء تقوم على الفور بتجهيز المؤسسات الوطنية والأدوية ومعدات البحث والإنقاذ والموظفين إلى المناطق المتضررة.
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