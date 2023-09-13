إضاءة برج خليفة بألوان العلم الليبي تضامنًا مع ضحايا العاصفة دانيال (فيديو)
أبوظبي - (د ب أ)
أضاءت دولة الإمارات برج خليفة في دبي بألوان علم ليبيا تضامنا مع الشعب الليبي جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ونشر حساب برج خليفة مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء الثلاثاء/الأربعاء يظهر فيه البرج وعلى واجهته رسالة تقول: "من أهل الإمارات إلى ليبيا وشعبها الشقيق.. قلوبنا وعقولنا معكم، اللهم احفظ ليبيا وشعبها".
وترتفع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن الإعصار "دانيال" والتي اجتاحت شرق ليبيا خلال اليومين الماضيين بوتيرة متزايدة ، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بأن أكثر من 6800 شخص لقوا حتفهم بينما قدرت عدد المفقودين بأكثر من 10 آلاف آخرين
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