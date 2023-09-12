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BBC

هروب 70 تمساحًا جراء فيضانات جنوب الصين (فيديو)

04:41 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

هروب تماسيح

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بكين - (د ب أ)

هرب أكثر من 70 تمساحًا من مزرعة تماسيح جنوب الصين بعد وقوع فيضانات شديدة، بحسب ما ذكرته السلطات الصينية.

وذكرت صحيفة "ذا بيبر الصينية" ووسائل إعلام أخرى نقلًا عن مسؤولين محليين أن التماسيح هربت في مدينة ماومينج، عقب تعرض المنطقة لأمطار غزيرة لأيام.

وكانت بحيرة بالقرب من المزرعة قد فاضت على ضفيتها، مما أتاح للتماسيح الهروب.

وتمكنت السلطات من الإبقاء على ما لا يقل عن 69 تمساحا كبيرا وست تماسيح صغيرة في المزرعة.

ووفقا لصحيفة "بكين نيوز"، تم إرسال قوات الطوارئ لتعقب التماسيح الهاربة بمساعدة معدات السونار.

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