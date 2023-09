هروب 70 تمساحًا جراء فيضانات جنوب الصين (فيديو)

بكين - (د ب أ)

هرب أكثر من 70 تمساحًا من مزرعة تماسيح جنوب الصين بعد وقوع فيضانات شديدة، بحسب ما ذكرته السلطات الصينية.

وذكرت صحيفة "ذا بيبر الصينية" ووسائل إعلام أخرى نقلًا عن مسؤولين محليين أن التماسيح هربت في مدينة ماومينج، عقب تعرض المنطقة لأمطار غزيرة لأيام.

Be cautious of crocodiles! The local emergency department of Maoming, in South China's Guangdong, warned on Mon after around 70 crocodiles escaped from flooded pools on a farm. Many cities in Guangdong have experienced torrential rains since Thurs due to #TyphoonHaikui. pic.twitter.com/iL7f9h8YRz