هروب 70 تمساحًا جراء فيضانات جنوب الصين (فيديو)
بكين - (د ب أ)
هرب أكثر من 70 تمساحًا من مزرعة تماسيح جنوب الصين بعد وقوع فيضانات شديدة، بحسب ما ذكرته السلطات الصينية.
وذكرت صحيفة "ذا بيبر الصينية" ووسائل إعلام أخرى نقلًا عن مسؤولين محليين أن التماسيح هربت في مدينة ماومينج، عقب تعرض المنطقة لأمطار غزيرة لأيام.
Be cautious of crocodiles! The local emergency department of Maoming, in South China's Guangdong, warned on Mon after around 70 crocodiles escaped from flooded pools on a farm. Many cities in Guangdong have experienced torrential rains since Thurs due to #TyphoonHaikui. pic.twitter.com/iL7f9h8YRz— Global Times (@globaltimesnews) September 11, 2023
وكانت بحيرة بالقرب من المزرعة قد فاضت على ضفيتها، مما أتاح للتماسيح الهروب.
وتمكنت السلطات من الإبقاء على ما لا يقل عن 69 تمساحا كبيرا وست تماسيح صغيرة في المزرعة.
ووفقا لصحيفة "بكين نيوز"، تم إرسال قوات الطوارئ لتعقب التماسيح الهاربة بمساعدة معدات السونار.
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