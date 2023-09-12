العاصفة دانيال.. الطوارئ الليبية: درنة اختفت منها مناطق بالكامل جراء الفيضانات

وكالات



قال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، الثلاثاء، إن إحصاء أعداد المصابين جراء الفيضانات غير ممكن، حسبما ذكرت "العربية".

وتابع جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، أن فرق الإنقاذ تواصل انتشال الجثث من المدن التي أغرقها الفيضانات، مشيرًا إلى أن درنة اختفت منها مناطق بالكامل جراء الفيضانات.

قال الصليب الأحمر الدولي، اليوم الثلاثاء، إن هناك نحو 10 آلاف مفقود في ليبيا جراء الفيضانات والسيول التي أغرقت البلاد عقب العاصفة دانيال

وارتفعت أعداد القتلى جراء الفيضانات التي أغرقت البلاد جراء العاصفة المتوسطة دانيال التي ضربت البلاد إلى أكثر من 2800 قتيل وأكثر من 7 آلاف مفقودًا.

وأعلنت الحكومة الليبية الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي ضربت عدة مدن وقرى شرقي البلاد، وخلفت مئات القتلى.