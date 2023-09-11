ارتفاع ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا إلى 250 قتيلًا وعشرات المفقودين
وكالات
أعلن الصليب الأحمر في بنغازي، سقوط 250 قتيلًا، و150 مفقودًا في درنة الليبية جراء العاصفة دانيال، حسبما أوردت فضائية العربية.
وذكرت بلدية درنة، أن معظم الطرق الرئيسية انهارت، كما انهار سدين، بسبب شدة السيول، مطالبة الجهات المختصة بفتح ممر بحري، حسبما أورد موقع "أخبار ليبيا".
وأصدر، رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اليوم الاثنين، قرارًا يعتبر درنة مدينة منكوبة بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.
وبحسب القرار فإن على كافة الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الوضع في مدينة درنة وحماية السكان ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة.
وارتفع عدد ضحايا العاصفة دانيال التي تضرب مدن شرق ليبيا، منذ أمس الأحد، إلى 150 قتيلاً حتى الآن، غمرتهم السيول والفيضانات، حسبما ذكرت "العربية".
وقالت مصادر حكومية وشهود اليوم الاثنين إن العاصفة دانيال، القادمة من البحر المتوسط، اجتاحت شرق ليبيا وألحقت أضرارًا بعدد من المنازل والطرق.
وأعلنت الحكومة الليبية حدادًا لمدة 3 أيام، وتنكيسًا للأعلام، عقب إعلان مدينة درنة منطقة منكوبة إثر سقوط أكثر من 150 قتيلاً.
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