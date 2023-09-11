الكرملين: لن يستطيع أحد منافسة بوتين في الانتخابات الرئاسية

كتبت- سلمى سمير:

أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غير قابل للمنافسة، قائلًا إنه في حال ترشح بوتين للانتخابات القادمة في 2024، فلن يستطيع أحد منافسته، وذلك حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأشار بيسكوف إلى دعم شعبي يتمتع به الرئيس الروسي، ويأتي هذا بعدما أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج لبوتين، عن اقتناعه التام بالحشد الواسع الذي سيحظى به الرئيس الروسي في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في مارس القادم.



هذا ولم يؤكد بوتين حتى الآن ما إذا كان سيترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات مارس 2024 القادمة والتي ستكون أول انتخابات رئاسية روسية بعد استفتاء على الإصلاحات الدستورية عام 2020 التي تسمح لبوتين بالاستمرار في السلطة لدورتين رئاسيتين أخريين حتى عام 2036 في حال قرر الترشح للانتخابات.