مجموعة الإنقاذ القطرية تتوجه إلى المغرب للمساعدة في جهود الإغاثة
الدوحة - ( د ب أ )
توجهت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية ممثلة عن اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة، اليوم الأحد، إلى المغرب للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن في المملكة .
ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) اليوم، يأتي ذلك بناء على توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر .
وطبقا للوكالة، تشارك المجموعة في عمليات البحث والإنقاذ معززة بآليات ومعدات متخصصة، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف على المتضررين جراء الزلزال.
وتؤكد دولة قطر تضامنها التام مع المملكة المغربية، ووقوفها إلى جانب شعبها في مصابه الأليم، واستعدادها الكامل لتقديم المساعدات اللازمة للمناطق المنكوبة حتى تتعافى من آثار الزلزال.
سوق مصراوى
-
أحدث صيحات لأغطية السرير 2023 بأسعار تبدأ من 134 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات البوت النسائي لعام 2023 بأسعار تبدأ من 199 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 115 جنيها.. أسعار زجاجات المياه واللانش بوكس في الأسواقتفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل القشطوطة في المنزل سهلة وسريعةتفاصيل
-
أحدث العطور النسائية بنفحات منعشة وجذابة لصيف 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
-
بخصم حتى 42% أفضل سماعات أذن بلوتوث 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: