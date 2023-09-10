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BBC

مجموعة الإنقاذ القطرية تتوجه إلى المغرب للمساعدة في جهود الإغاثة

01:09 م الأحد 10 سبتمبر 2023

المغرب

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الدوحة - ( د ب أ )

توجهت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية ممثلة عن اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة، اليوم الأحد، إلى المغرب للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن في المملكة .

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) اليوم، يأتي ذلك بناء على توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر .

وطبقا للوكالة، تشارك المجموعة في عمليات البحث والإنقاذ معززة بآليات ومعدات متخصصة، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف على المتضررين جراء الزلزال.

وتؤكد دولة قطر تضامنها التام مع المملكة المغربية، ووقوفها إلى جانب شعبها في مصابه الأليم، واستعدادها الكامل لتقديم المساعدات اللازمة للمناطق المنكوبة حتى تتعافى من آثار الزلزال.

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المغرب الدوحة مجموعة الإنقاذ القطرية

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