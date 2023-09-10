زعماء مجموعة العشرين يزورون النصب التذكاري لغاندي

نيودلهي - (د ب أ)

زار الزعماء السياسيون المشاركون في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، اليوم الأحد، النصب التذكاري للمهاتما غاندي، أحد قادة كفاح الهند لتحرير نفسها من ربقة الحكم الاستعماري.

ووضع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي شالات مطرزة حول رقاب رؤساء الدول والحكومات، لدى وصولهم إلى نصب "راج جات" التذكاري، في دلهي في بداية اليوم الثاني والأخير من القمة.

وتم وضع أكاليل الزهور خلال حفل أقيم في الموقع، حيث تم حرق جثة غاندي بعد وقت قصير من مقتله في عام 1948 .

وتوقف الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني، أولاف شولتس وغيرهم من زعماء العالم دقيقة صمت.

وحضر وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، الذي يمثل الكرملين في غياب الرئيس فلاديمير بوتين أيضا الحدث.

ويعد هذا على النقيض من قمة مجموعة العشرين التي عقدت العام الماضي في إندونيسيا، حيث ألقت الحرب الروسية ضد أوكرانيا ، التي بدأها الكرملين في فبراير 2022 بظلالها عليها.