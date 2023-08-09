لبنان يتفق مع الأمم المتحدة على تسليمه بيانات اللاجئين السوريين
بيروت - (بي بي سي)
أعلن وزير الخارجية اللبناني التوصل إلى اتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة لتسليم بيانات كافة اللاجئين السوريين في لبنان للسلطات اللبنانية.
وكانت تلك المسألة نقطة خلافية كبيرة بين الطرفين، إذ يعتبر لبنان حصوله على تلك البيانات حقا سياديا، بينما تعتبره مفوضية اللاجئين من الخصوصيات وتقول إنها تخشى من استخدام البيانات بطريقة تعرّض اللاجئين للخطر.
وقد أكدت المفوضية أن لبنان التزم في إطار الاتفاق، بعدم استخدام البيانات بشكل يتعارض مع القانون الدولي.
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