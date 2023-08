أضرار كبيرة.. مشاهد من انفجار مصنع في موسكو (فيديو)

وكالات

ارتفع عدد الإصابات في حادث انفجار مصنع زاجورسك بموسكو إلى 30 بينهم 4 في حالة، حسبما ذكرت "العربية".

#Russia. State media are reporting that an explosion occurred at an optic-mechanical plant in Sergeyev Posad in the Moscow region. According to preliminary information, a hangar with pyrotechnic materials exploded. 11 people were injured, and footage is now online. pic.twitter.com/uMPMzidc9X