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BBC

أضرار كبيرة.. مشاهد من انفجار مصنع في موسكو (فيديو)

01:27 م الأربعاء 09 أغسطس 2023

انفجار مصنع في موسكو

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وكالات

ارتفع عدد الإصابات في حادث انفجار مصنع زاجورسك بموسكو إلى 30 بينهم 4 في حالة، حسبما ذكرت "العربية".

هذا وأفادت خدمة الطوارئ الروسية، الأربعاء، بوقوع انفجار في مصنع زاغورسك للبصريات في مدينة سيرجييف بوساد في ضواحي العاصمة موسكو.

وقالت السلطات المحلية إلى أنه تم إخلاء كامل للمباني والورش القريبة، حيث تسبب الانفجار بأضرار مادية في البنايات المجاورة.

وذكرت الوزارة الروسية، اليوم الأربعاء، أن المعلومات الأولية عن سبب الانفجار تشير إلى انفجار مخزن للألعاب النارية في المنطقة لعدم الالتزام بقواعد الأمان أثناء العمل.

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