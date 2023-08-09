أضرار كبيرة.. مشاهد من انفجار مصنع في موسكو (فيديو)

وكالات

ارتفع عدد الإصابات في حادث انفجار مصنع زاجورسك بموسكو إلى 30 بينهم 4 في حالة، حسبما ذكرت "العربية".

#Russia. State media are reporting that an explosion occurred at an optic-mechanical plant in Sergeyev Posad in the Moscow region. According to preliminary information, a hangar with pyrotechnic materials exploded. 11 people were injured, and footage is now online. pic.twitter.com/uMPMzidc9X — Belsat in English (@Belsat_Eng) August 9, 2023

هذا وأفادت خدمة الطوارئ الروسية، الأربعاء، بوقوع انفجار في مصنع زاغورسك للبصريات في مدينة سيرجييف بوساد في ضواحي العاصمة موسكو.

وقالت السلطات المحلية إلى أنه تم إخلاء كامل للمباني والورش القريبة، حيث تسبب الانفجار بأضرار مادية في البنايات المجاورة.

🚨 عاجل 🚨



انفجار هائل في مصنع للألعاب النارية في ضواحي موسكو pic.twitter.com/fUnpjGMq7g — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) August 9, 2023

وذكرت الوزارة الروسية، اليوم الأربعاء، أن المعلومات الأولية عن سبب الانفجار تشير إلى انفجار مخزن للألعاب النارية في المنطقة لعدم الالتزام بقواعد الأمان أثناء العمل.