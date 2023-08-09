"لن يساهم في استقرار الوضع".. روسيا تعارض التدخل العسكري بالنيجر

موسكو - (د ب أ)

أعلن نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في الخارجية الروسية، أليكسيي زايتسوف، اليوم الأربعاء، أنه من غير المرجح أن يسهم التدخل العسكري من قبل منظمة "إيكواس" في استقرار الوضع بالنيجر.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن زايتسوف القول في إحاطة إعلامية: "نؤيد جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الأفريقية لمساعدة شعب النيجر على الخروج من الأزمة".

وأضاف زايتسوف: "في الوقت نفسه، نعتقد أن تدخل قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في شؤون دولة ذات سيادة، من غير المرجح أن يسهم في تحقيق سلام دائم في النيجر أو في استقرار الوضع في منطقة الساحل ككل".

وأوضح: "نعول على أن يتم إيجاد حلول مقبولة في إطار المزيد من الجهود الدبلوماسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس بشأن النيجر".

وكانت منظمة "إيكواس" أعلنت في 30 من يوليو الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد.