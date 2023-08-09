إسرائيل: إحباط محاولة تهريب طائرات بدون طيار إلى غزة
غزة - (د ب أ)
أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب طائرات بدون طيار من الأراضي الإسرائيلية إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة التهريب عند حاجز "معبر بيت حانون/إيرز" المحاذي لقطاع غزة.
وذكرت صحيفة " إسرائيل 24" الإسرائيلية أن الطائرات المسيرة العشر كانت مخبأة في حقيبة سوداء داخل حافلة صغيرة، وتم اكتشافها بواسطة كلب بوليسي أثناء فحص السيارة.
وبحسب القوات الإسرائيلية، من المحتمل أن تكون الأجهزة معدة لمجموعات مسلحة تعمل في قطاع غزة.
ورفض ناطق باسم حركة حماس في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، التعقيب على الإعلان الإسرائيلي، لكنه اتهم إسرائيل بممارسة التضليل الإعلامي بغرض إبقاء سياسة تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.
وفي مايو الماضي، أعلنت إسرائيل إحباط محاولة تهريب أسلحة مخبأة في أثاث مرسلة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
سوق مصراوى
-
أفضل أدوات لتنظيم وتجديد مطبخك بأسعار تبدأ من 53 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 195 جنيها.. أسعار مايوهات الأطفال لصيف 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات المايوه البوركيني لصيف 2023 يبدأ من 290 جنيهاتفاصيل
-
أفخم العطور النسائية لصيف 2023 بأسعار أقل من 100 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
-
طريقة عمل كيكة موس الشيكولاته الباردة بدون دقيق أو فرنتفاصيل
فيديو قد يعجبك: