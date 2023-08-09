إسرائيل: إحباط محاولة تهريب طائرات بدون طيار إلى غزة

غزة - (د ب أ)



أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب طائرات بدون طيار من الأراضي الإسرائيلية إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة التهريب عند حاجز "معبر بيت حانون/إيرز" المحاذي لقطاع غزة.

وذكرت صحيفة " إسرائيل 24" الإسرائيلية أن الطائرات المسيرة العشر كانت مخبأة في حقيبة سوداء داخل حافلة صغيرة، وتم اكتشافها بواسطة كلب بوليسي أثناء فحص السيارة.

وبحسب القوات الإسرائيلية، من المحتمل أن تكون الأجهزة معدة لمجموعات مسلحة تعمل في قطاع غزة.

ورفض ناطق باسم حركة حماس في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، التعقيب على الإعلان الإسرائيلي، لكنه اتهم إسرائيل بممارسة التضليل الإعلامي بغرض إبقاء سياسة تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.

وفي مايو الماضي، أعلنت إسرائيل إحباط محاولة تهريب أسلحة مخبأة في أثاث مرسلة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.