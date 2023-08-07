وزيرا خارجية روسيا والصين يبحثان هاتفيا تطورات الحرب الأوكرانية
موسكو/بكين - (د ب أ):
قالت وزارة الخارجية الروسية في موسكو اليوم الاثنين، إن الوزير سيرجي لافروف بحث مع نظيره الصيني وانج يي، عبر الهاتف عدة "مواضيع ساخنة".
وقالت الوزارة إن وزيري الخارجية بحثا أيضا "الأزمة الأوكرانية".
وجاءت المكالمة الهاتفية في أعقاب قمة جدة بشأن أوكرانيا التي عقدت مطلع الأسبوع الجاري والتي لم تدع إليها روسيا لكن حضرتها الصين حليفة موسكو.
وكانت روسيا، التي تحتل حاليا نحو 20٪ من أراضي أوكرانيا، انتقدت تلك القمة، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن مثل هذه الاجتماعات دون مشاركة موسكو لن يكون لها "أدنى قيمة مضافة".
وفي الاجتماع الذي استمر يومين في السعودية ، بحث ممثلون من نحو 40 دولة – من بينها أوكرانيا - حلول السلام الممكنة لحرب روسيا الشاملة في أوكرانيا ، والمستمرة منذ أكثر من 17 شهرا.
واعتبر الدبلوماسيون أن مشاركة الصين، هي واحدة من أكبر حلفاء روسيا، بمثابة نجاح.
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