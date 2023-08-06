كيف تناولت الصحف الإماراتية زيارة محمد بن زايد إلى مصر؟

وكالات

قالت صحيفة الاتحاد فى افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "علاقات نموذجية" إن العلاقات المتينة والروابط الوثيقة التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الإمارات ومصر الشقيقة تمثل ضمانة أساسية للعمل العربي المشترك في سعيه الحثيث لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، كما أنها تعد نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب للتنمية والازدهار.

وأضافت أنه ولأهمية وعمق هذه العلاقات، يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار، ضرورة تكثيف التعاون النوعي، خاصة في المجالات الحيوية والاقتصادية والاستثمارية، لتحقيق المصالح المتبادلة. ويعكس اللقاء بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عبدالفتاح السيسي في العلمين، الحرص على تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لتنسيق المواقف والسياسات في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

ونبهت إلى أن الإمارات ومصر عناصر رئيسية في كل الجهود المبذولة لإرساء وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، بما يملكه البلدان من إمكانيات وقدرات هائلة وقوى ناعمة فائقة تجعلهما معاً قاعدة صلبة لانطلاق كل عمل عربي هدفه الحفاظ على مقدرات الشعوب، وضمان حق أجيال المستقبل في العيش بسلام وأمن ورفاهية.

وخلصت إلى أنه وفي ظل كل هذا التفاهم والتوافق على كل الصُعد، تزداد العلاقات الثنائية رسوخاً، بتطلع البلدين للمستقبل بفكر منفتح، وإرادة صلبة لمواصلة مسيرة العمل التنموي.

صحيفة الخليج وتحت عنوان "محمد بن زايد والسيسي يناقشان تنمية العمل المشترك" قالت، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بحثا العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في جميع المجالات، بما يحقق تطلعاتهما إلى مواصلة التقدم واستدامة التنمية والازدهار.

تحت عنوان "رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية" تناولت صحيفة "البيان" تفاصيل زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مصر ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللقاء، حضره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.