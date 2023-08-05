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وصول طائرات حربية إيطالية لأول مرة إلى اليابان

12:14 م السبت 05 أغسطس 2023

طائرات حربية إيطالية

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طوكيو- (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن طائرات مقاتلة من طراز إف -35 وطائرات أخرى من السلاح الجوي الإيطالي وصلت إلى اليابان للمرة الأولى أمس الجمعة، قبل تدريبات مشتركة مخطط لها مع سلاح الجو التابع لقوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء أن الطائرات الإيطالية هبطت في قاعدة كوماتسوا الجوية اليابانية في مقاطعة إيشيكاوا بوسط اليابان. ووصلت الطائرات متأخرة يومين من الموعد المقرر في الأصل بسبب اعصار خانون القوي حول مقاطعة أوكيناوا.

وقالت الوكالة، إن التدريبات المشتركة سوف تستمر حتى يوم الخميس المقبل كما هو مقرر لها.

وتأمل اليابان في تعزيز التعاون مع سلاح الجو الإيطالي لكي تكتسب منه المعرفة الخاصة بتشغيل طائرات إف –35، حيث تهدف لإجراء تدريبات مشتركة مع إيطاليا باستخدام نفس الطراز من الطائرات لدى قوات الدفاع الذاتي اليابانية في نهاية المطاف.

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