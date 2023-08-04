الكرملين: بولندا تصعد الوضع على حدودها مع بيلاروسيا

وكالات

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على مزاعم دخول مروحيات بيلاروسية إلى بولندا، مؤكدا أن وارسو تعمل على تصعيد الموقف وزيادة التوتر.

وأجاب بيسكوف على سؤال الصحفيين حول كيفية تقييم الكرملين للوضع الحالي: "في الواقع، مقاتلو هذه المجموعة موجودون على أراضي بيلاروسيا في إطار الاتفاقيات القائمة. في الواقع، على الحدود، ولكن ليس بالقرب منها، هذه أراضي بيلاروسية، وبيلاروسيا دولة ذات سيادة".

أما بالنسبة لطائرات الهليكوبتر البيلاروسية، إذا فهمت بشكل صحيح، فإن البولنديين أنفسهم أكدوا أن هذا الانتهاك لم يُسجل على الرادارات. لذلك هناك الكثير من الأشياء الغريبة".

وأضاف: "بشكل عام، البولنديون يميلون لإثارة الموقف وتصعيد التوتر. هذا خط ليس جديدا، إنه يتقدم في السنوات الاخيرة".

وأعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم الثلاثاء الماضي، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.

بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، يوم الأربعاء، أن الجانب البيلاروسي زوّد بولندا ببيانات مراقبة موضوعية حول عدم وجود أي أسس للاتهامات بانتهاك الحدود من قبل مروحيات بيلاروسية.