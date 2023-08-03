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BBC

أول تعليق من كوريا الشمالية عن احتجاز الجندي الأمريكي على أراضيها

01:41 م الخميس 03 أغسطس 2023

كوريا الشمالية

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(بي بي سي)

تحدثت كوريا الشمالية، لأول مرة عن احتجاز الجندي الأمريكي ترافيس كينج، لديها.

وأكدت أنها تحتجز الجندي الذي دخل البلاد في الشهر الماضي بطريقة غامضة. ونقلت بيونغ يانغ تلك المعلومات عن طريق مكتب الارتباط التابع للأمم المتحدة - الذي يشرف على المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

ولم تقدم الأمم المتحدة المزيد من التفاصيل. وقالت إنها "لا تريد التدخل في جهود ترحيله إلى بلاده". لكن الإجابة تدل على أن بيونغ يانغ قد تكون مستعدة لبدء التفاوض.

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