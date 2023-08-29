أمريكا تنفي موافقتها على تدمير كل شئ روسي

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نفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، صحة ما تردد حول موافقتها على تدمير "كل شئ روسي"، وأكدت أن أوكرانيا وحدها من تحدد أهداف ضرباتها العسكرية.

ورد البنتاجون على سؤال حول تصريحات مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، بأن الشركاء الغربيين يدعمون أوكرانيا في تدمير "كل شيء روسي"، بما في ذلك الضربات المنسقة على شبه جزيرة القرم، بالقول: "لقد أوضحت الولايات المتحدة أن شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا، والأخيرة هي التي تقرر كيف ومتى وأين ستنفذ عملياتها للحماية من روسيا".

يشار إلى أن بودولياك قال، في حديث للتلفزيون الأوكراني أمس الإثنين: "اليوم هناك توافق مطلق على أنه يمكن لنا تدمير كل ما هو روسي في القرم على سبيل المثال.. وأود التذكير بأنه قبل عام، عندما كانت هناك ضربات على القرم، قال الجميع لا، نرجو تجنب ذلك.. بينما الآن هناك توافق تام بين جميع الدول التي تؤيدنا، على أنه بإمكاننا تدمير كل ما هو روسي".