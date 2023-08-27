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BBC

الجيش الأوكراني: قواتنا تتقدم جنوبا بعد السيطرة على روبوتين

08:50 م الأحد 27 أغسطس 2023

الجيش الأوكراني

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كييف - (د ب أ):

قال الجيش الأوكراني إنه يواصل التقدم بعد اختراق خط الدفاع الروسي بالقرب من روبوتين، وهي بلدة في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

وذكر المتحدث العسكري أولكسندر شتوبون أن الهدف التالي للتحرير هو قرية نوفوبروكوبيفكا القريبة.

وعلى الرغم من أن القوات الجوية الروسية تكثف هجماتها هناك، فسر شتوبون هذا كإشارة على أن القوات البرية الروسية لم تعد تملك الكثير لمواجهة التقدم الأوكراني.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من المزاعم الخاصة بساحة المعركة بشكل مستقل، إلا أن محللين عسكريين يتفقون على أنه تم استعادة روبوتين بعد أسابيع من القتال وأن القوات الأوكرانية تتقدم ببطء جنوباً.

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