غضب في الهند.. معلمة هندية تأمر الطلاب بصفع زميلهم المسلم (فيديو)

(وكالات)

انتشر فيديو لمعلمة هندية في مدرسة خاصة بمنطقة أوتار براديش الهندية، تأمر الطلاب بصفع تلميذ مسلم في الفصل يبلغ من العمر 7 سنوات، لأنه أخطأ حسب قولها في جدول الضرب.

وظهرت المعلمة في الفيديو وهي تقول للطلبة "اضربوه بقوة لماذا تضربوه بشكل خفيف؟" وذلك بينما كان يقف الطالب المسلم باكيا دون تحرك.

وبررت المعلمة الهندية بأنها "قعيدة" ولا تستطيع الحركة لذلك أمرت الطلاب بضرب التلميذ المسلم الذي لم يحفظ دروسه منذ أشهر لذلك تطلب عقابه بهذه الطريقة، مضيفة أن عم الطالب المسلم هو من طلب ذلك منها حتى يتعلم الطفل دروسه، وذلك حسبما أفادت صحيفة "إنديا توداي" الناطقة باللغة الإنجليزية.

وتعهدت السلطات الهندية، باتخاذ إجراءات بعد انتشار اللقطات التي أثارت غضبا كبيرا على الإنترنت.

وألقى زعيم المعارضة، راهول جاندي، باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، الذي يتزعمه مودي، في "إثارة التعصب الديني" في البلد الذي تقطنه غالبية من الهندوس.

وتقول جماعات حقوقية إن جرائم الكراهية والعنف ضد المسلمين في الهند "آخذة في الارتفاع منذ تولي رئيس الوزراء القومي الهندوسي، ناريندرا مودي، منصبه عام 2014". ويبلغ عدد سكان الهند 1.4 مليار شخص، من بينهم 210 ملايين مسلم.

وردا على مزاعم التمييز الديني، قالت المعلمة: "قريتنا بها أناس من ديانات مختلفة، ونحن نعيش في وئام. ليس لدي أي شيء ضد الطفل".

وعقد والد الطالب المسلم اتفاق مع إدارة المدرسة يقضي بموجبه أن يسحب ابنه من المدرسة وإعادة رسومه الدراسية مقابل ألا يقدم والد التلميذ شكوى لدى الشرطة ضد المدرسة، وذلك حسبما صرح والد الطفل لصحيفة "إنديا توداي".