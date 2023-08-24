الرئيس الفرنسي يدعو النيجر لاستعادة النظام الدستوري

باريس - (د ب أ):

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العودة للنظام الديمقراطي في النيجر، المستعمرة الفرنسية سابقا، حيث أطيح بقيادتها المنتخبة في انقلاب عسكري الشهر الماضي.

وقال ماكرون لمجلة "لو بوان" الفرنسية اليوم الخميس إنه "فيما يتعلق بالنيجر، نقول بوضوح: الانقلاب هو انقلاب على الديمقراطية في النيجر، وعلى الشعب في النيجر وعلى محاربة الإرهاب".

وقال إن فرنسا تطالب، نتيجة لذلك، بإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم "واستعادة النظام الدستوري".

وشكل الانقلاب الذي جرى أواخر يوليو، ضربة كبرى للعلاقات بين فرنسا والنيجر.

ولدى فرنسا قوات متمركزة في العديد من أجزاء منطقة غرب أفريقيا، في إطار عمليات محاربة الإرهاب، كما دافع ماكرون عن الوجود العسكري الفرنسي بالمنطقة.

وقال: "لو لم ننخرط في عمليات سيرفال وبرخان، ما كان لمالي وبوركينا فاسو أي وجود بلا شك، ولست متأكدا عن نفسي إذا كانت النيجر ستظل موجودة".

وقال إن دولا أفريقية طلبت العمليات الفرنسية التي منعت بشكل ناجح إقامة خلافة إسلامية على بعد آلاف الكيلومترات القليلة من الحدود الفرنسية.

وقال ماكرون: "عندما يكون هناك انقلاب، وعندما لا تكون محاربة الإرهاب أولوية للحكام الجدد، فإن فرنسا لا تشعر بأنها مدعوة بأن تظل منخرطة (في العمليات)". وقال: "هذا أمر مثير حقا للدول المعنية".

وتعد النيجر، الواقعة بمنطقة الساحل الأفريقي وعدد سكانها نحو 26 مليون نسمة وواحدة من أفقر دول العالم، واحدة من آخر الشركاء الديمقراطيين للولايات المتحدة وأوروبا فيما يطلق عليه "بحزام الانقلابات" المحيط بها.