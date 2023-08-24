إحصائية: 74 مليار دولار حجم تجارة السعودية مع دول "بريكس" في النصف الأول من 2023
الرياض - (د ب أ):
أظهرت إحصائية سعودية تستند لبيانات رسمية لهيئة الإحصاء السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجموعة "بريكس" بلغ 9ر278 مليار ريال (37ر74 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023، حسبما أفاد موقع ""مباشر" السعودي اليوم الخميس .
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية بدول مجموعة "بريكس" بواقع 23ر177 مليار ريال (26ر47 مليار دولار)، يليها الهند بواقع 3ر77 مليار ريال (61ر20 مليار دولار)، ثم البرازيل بقيمة 9ر11 مليار ريال (17ر3 مليار دولار)، ثم روسيا بـ 11ر7 مليار ريال (9ر1 مليار دولار)، وأخيراً جنوب إفريقيا بقيمة 34ر5 مليار ريال (42ر1 مليار دولار).
وأعلنت مجموعة "بريكس" رسمياً، اليوم الخميس، دعوة 6 دول جديدة للانضمام للمجموعة هي: السعودية والإمارات ومصر والأرجنتين وإيران وإثيوبيا ابتداءً من يناير 2024.
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