الخارجية: انضمام مصر إلى تحالف بريكس دليل على دورها في الاقتصاد العالمي

وكالات

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن دعوة مصر للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، يؤكد دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس – تويتر سابقًا"، اليوم الخميس، أن الدعوة تؤكد قدرة مصر على الإسهام في صياغة نظام اقتصادي دولي أكثر شمولية وعدالة؛ يأخذ في الاعتبار مصالح وإسهامات اقتصاديات دول الجنوب البازغة وشعوبها.

دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامى فى الاقتصاد العالمى، وقدرتها على الإسهام في صياغة نظام اقتصادى دولى أكثر شمولية وعدالة، يأخذ في الاعتبار مصالح واسهامات اقتصاديات دول الجنوب البازغة وشعوبها pic.twitter.com/0Y1VNf5MRd — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 24, 2023

وفي وقت سابق، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، إن مجموعة دول بريكس قررت دعوة 6 دول لعضويتها، هي: السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.

وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة - التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام، وتنتهي اليوم الخميس.

ورغم إبداء الدول الأعضاء في "بريكس" دعمها سابقا لتوسعة التكتل، كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام.

وستبدأ عضوية الدول الجديدة التي ستنضم إلى مجموعة "بريكس"، اعتبارا من 1 يناير 2024.