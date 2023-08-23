أمريكا توافق على بيع معدات تخص مقاتلات إف 16 إلى تايوان
وكالات
وافقت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، على صفقة أسلحة محتملة لتايوان بقيمة 500 مليون دولار، تضم أنظمة مسح وتتبع بالأشعة تحت الحمراء لمقاتلات "F-16"، ومعدات أخرى.
وقالت وكالة التعاون الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الصفقة المقترحة تدعم ولا تغير التوازن العسكري في المنطقة.
وأثارت الخطوة غضب بكين التي طلبت مراراً من واشنطن وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان.
ويجب أن تحصل الصفقة على الموافقة النهائية من الكونجرس الأمريكي.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 450 جنيها.. أفضل ساعة سمارت 2023 مقاومة للماءتفاصيل
-
تبدأ من 49 جنيها.. ملابس اليوم الرياضي وحصة الألعاب بالمدارس للأطفالتفاصيل
-
يبدأ من 49 جنيها.. أحدث صيحات موضة التيشرت الرجاليتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 21 جنيه أفضل بوتجاز غاز لعام 2023تفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 175 جنيها.. أفضل ثلاجة 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الفساتين للنساء في صيف 2023.. بأسعار تبدأ من 159 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: