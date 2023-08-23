أمريكا توافق على بيع معدات تخص مقاتلات إف 16 إلى تايوان

وكالات

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، على صفقة أسلحة محتملة لتايوان بقيمة 500 مليون دولار، تضم أنظمة مسح وتتبع بالأشعة تحت الحمراء لمقاتلات "F-16"، ومعدات أخرى.

وقالت وكالة التعاون الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الصفقة المقترحة تدعم ولا تغير التوازن العسكري في المنطقة.

وأثارت الخطوة غضب بكين التي طلبت مراراً من واشنطن وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان.

ويجب أن تحصل الصفقة على الموافقة النهائية من الكونجرس الأمريكي.