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الدفاع المدني: مطلق النار في مجلس الشيوخ الأمريكي مختل عقليا

10:22 م الأربعاء 02 أغسطس 2023

مجلس الشيوخ الأمريكي

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أنّ مطلق النار داخل مجلس الشيوخ الأمريكي مختل عقليّا.

حذرت الشرطة الأمريكية تحذر الموجودين بالكونجرس ونصحتهم بالاختباء، بعد تقارير عن إطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ، مطالبة المواطنين بالابتعاد عن مبنى الكونجرس.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، أنّ التهديد الأمني داخل مبنى مجلس الشيوخ متواصل.

وشددت الشرطة الأمريكية من تعزيزاتها الأمنية في محيط مجلس الشيوخ بعد إطلاق نار بالمبنى.

أفادت مصادر أمريكية، اليوم الأربعاء، بوجود تهديد أمني داخل مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي وسط أنباء عن إطلاق نار محتمل.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة العاصمة واشنطن أغلقت مبنى مجلس الشيوخ وأخلت المكاتب بعد تلقي مكالمة عبر خط الطوارئ 911 يفيد باحتمال وقوع تهديد أمني.

وطالبت الجهات الأمنية الموظفين والجمهور بمغادرة المقر والمنطقة وبدأت عمليات التحقيق.

يذكر أن مجلس الشيوخ حالياً في عطلة صيفية وأعضائه خارج مكاتبهم، ولا يوجد تهديد حقيقي على حياتهم، بحسب التقارير.

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