الأكبر منذ 140 عاما.. الصين تسجل أعلى معدلات هطول الأمطار

بكين - (د ب أ)

شهدت العاصمة الصينية بكين أعلى معدلات هطول للأمطار منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية في المدينة، اليوم الأربعاء، تسجيل قياس بلغ 8 .744 ملليمترا من مياه الأمطار في أحد مناطق العاصمة، خلال الفترة بين مساء السبت وصباح الأربعاء. ويأتي ذلك بالمقارنة مع الرقم القياسي الآخر الذي تم تسجيله في عام 1891، خلال هبوب عاصفة قوية، والبالغ 644 ملليمترا.

وقد أسفرت الأمطار الغزيرة بشكل استثنائي، عن مقتل 20 شخصا على الأقل في بكين ومقاطعة خيبي المجاورة منذ يوم السبت الماضي. وأفادت وسائل إعلام صينية رسمية بمقتل 11 شخص على الأقل في بكين. كما سقط تسع ضحايا آخرين في مقاطعة خيبي التي تحيط بالعاصمة.

ولا يزال هناك أكثر من 10 أشخاص آخرين في عداد المفقودين حتى اليوم الأربعاء.

ويأتي هطول الأمطار الغزيرة نتيجة للعاصفة الاستوائية دوكسوري.