استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله - ( د ب أ)



استشهد فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، برصاص القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا بالضفة الغربية، وفق مصادر طبية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر محلية في المخيم قولها إن "قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر اريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما إدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر 16 عامًا من سكان مدينة أريحا، وشاب يبلغ من العمر 25 عامًا وهو من سكان مخيم عقبة جبر، وأعلن عن مقتلهما لاحقا".

وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة بأن "قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم شابا يبلغ من العمر 20 عامًا من منزله".

ووفق الوكالة، ترتفع بذلك حصيلة الشهداء في مخيم عقبة جبر منذ مطلع العام الحالي إلى 11 شهيدًا.