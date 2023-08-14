مقتل 9 أشخاص إثر انهيار معبد في الهند بسبب الأمطار (فيديو)
كتبت- سلمى سمير:
قتل مالا يقل عن 9 أشخاص بشكل أولي، إثر انهيار معبد هندوسي، بسبب تدفق الأمطار الموسمية، وذلك حسب مسؤول بولاية هيماشال براديش بشمال البلاد.
وجاء انهيار المعبد أثناء تجمع حوالي 50 شخصا من الهندوس لأداء الصلوات، وذلك بحسب صحيفة "إنديا توداي".
وزار رئيس الوزراء الهندي، سوخفيندر سينج، مكان الحادث، وأعرب عن قلقه إزاء حصار العشرات تحت الأنقاض إثر انهيار المعبد، مشيرا إلى استمرار جهود قوات الاستجابة للكوارث لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.
وتوفي منذ أمس الأحداث ما لا يقل عن 21 شخصا في حوادث متعلقة بالأمطار، وتنهمر الأمطار بغزارة في هيماشال براديش منذ يومين تقريبا، الأمر الذي أدى لارتفاع منسوب نهر بيز، وحدوث انهيارات أرضية وإغلاق العديد من الطرق الرئيسية أمام السيارات والحافلات، وإغلاق المدارس.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من ٦٨ جنيها.. أفضل أنواع الأير فراير لطعام صحي في 2023تفاصيل
-
أفضل تلفزيون لعام 2023 بأقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
كيف توفر في فاتورة الكهرباء الشهرية ؟تفاصيل
-
أحدث صيحات ملابس النساء لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 175 جنيهاتفاصيل
-
أفخم وأقوى العطور الرجالية لصيف 2023 بأقل من 100 جنيهتفاصيل
-
أفضل أدوات لتنظيم وتجديد مطبخك بأسعار تبدأ من 53 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: