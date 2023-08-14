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BBC

مقتل 9 أشخاص إثر انهيار معبد في الهند بسبب الأمطار (فيديو)

02:44 م الإثنين 14 أغسطس 2023

الهند

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كتبت- سلمى سمير:

قتل مالا يقل عن 9 أشخاص بشكل أولي، إثر انهيار معبد هندوسي، بسبب تدفق الأمطار الموسمية، وذلك حسب مسؤول بولاية هيماشال براديش بشمال البلاد.

وجاء انهيار المعبد أثناء تجمع حوالي 50 شخصا من الهندوس لأداء الصلوات، وذلك بحسب صحيفة "إنديا توداي".

وزار رئيس الوزراء الهندي، سوخفيندر سينج، مكان الحادث، وأعرب عن قلقه إزاء حصار العشرات تحت الأنقاض إثر انهيار المعبد، مشيرا إلى استمرار جهود قوات الاستجابة للكوارث لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

وتوفي منذ أمس الأحداث ما لا يقل عن 21 شخصا في حوادث متعلقة بالأمطار، وتنهمر الأمطار بغزارة في هيماشال براديش منذ يومين تقريبا، الأمر الذي أدى لارتفاع منسوب نهر بيز، وحدوث انهيارات أرضية وإغلاق العديد من الطرق الرئيسية أمام السيارات والحافلات، وإغلاق المدارس.

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الهند الأمطار انهيار معبد هندوسي سوخفيندر سينج

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