وسط توتر العلاقات.. أنباء عن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن

(وكالات)

نشرت صحيفة "يدعيوت أحرنوت" العبرية، أنباء عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة بعد دعوة وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.

وتعد الزيارة هي الأولى لنتنياهو إلى العاصمة واشنطن، منذ توليه منصبه لفترة ولاية ثالثة كرئيس للوزراء في عام 2022.

وبحال تمت هذه الزيارة فإنها تأتي وسط توترات بشأن مستقبل الأنشطة النووية الإيرانية، حيث تحاول إدارة بايدن إنقاذ صفقة من شأنها إعادة السيطرة الدولية على البرنامج المدني مقابل تخفيف العقوبات فيما تعارض إسرائيل أي اتفاق نووي مع الجمهورية الإسلامية وتعتبر أن "أي اتفاق لا يفكك البنى التحتية للمشاريع النووية سيزود طهران وعناصرها بالأموال".

وطغى التوتر على العلاقات بين نتنياهو وبايدن خلال الأشهر الأخيرة على خلفية محاولات الائتلاف الحاكم في إسرائيل لما يصوره إصلاحا للقضاء في البلاد، مما أدى إلى احتجاجات جماهيرية حاشدة هي الأقوى والأكثر استمرارية في تاريخ إسرائيل.

وانتظر نتنياهو بقلق واضح الدعوة الأمريكية التقليدية التي تمهل بايدن كثيرا في توجيهها مخالفا نهج الرؤساء الأميركيين تجاه القادة الإسرائيليين الجدد، وذلك بحسب الصحيفة العبرية.