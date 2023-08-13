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BBC

كوريا الجنوبية: القبض على أكثر من 140 مجرمًا دوليًا

11:50 ص الأحد 13 أغسطس 2023

كوريا الجنوبية

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سول - (د ب أ)


ألقى المكتب الوطني للتحقيقات، التابع لوكالة الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية القبض على أكثر من 140 مجرمًا دوليًا، بتهم السطو والاعتداء والجريمة المنظمة.

وفي أعقاب حملة صارمة استمرت ثلاثة أشهر، أعلن المكتب اليوم الأحد أنه تم القبض على 772 مجرما، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وتشمل القائمة 18 شخصا، في إقليم "جيونجسانج الجنوبي، حيث يشتبه في أنهم قاموا بتهريب وتوزيع 800 صندوق من النقانق، المصنوعة في الصين، والممنوع استيرادها .

وفي مدينة "أنسان"، عاصمة إقليم "جيونجي"، تم القبض على ثمانية أجانب لتورطهم في هجوم جماعي بمنطقة نوادي ليلية .

يشار إلى أنه من الأربعاء حتى أواخر أكتوبر المقبل، يعتزم المكتب القيام بحملة ضد الجرائم العنيفة والاقتصادية والمتعلقة بالمخدرات، التي يتورط فيها أجانب في البلاد.

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