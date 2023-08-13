مصر تعزي الولايات المتحدة في ضحايا حرائق هاواي

وكالات

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة آثار حرائق ولاية هاواي، والتي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وقدمت جمهورية مصر العربية خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقين، وأسر الضحايا، معربة عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المدمرة في مقاطعة ماوي بالولاية إلى 89 شخصًا.

ومع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 89 قتيلاً فإن حرائق غابات ماوي تعتبر الأكثر فتكًا خلال أكثر من قرن في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، متجاوزة "حريق كامب" الذي اندلع في 8 نوفمبر 2018 في ولاية كاليفورنيا وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 شخصًا.