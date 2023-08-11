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BBC

شولتس: موقفنا من إرسال صواريخ كروز إلى أوكرانيا لم يتغير

10:18 م الجمعة 11 أغسطس 2023

أولاف شولتس

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برلين - (د ب أ):

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة، تعليقا على الجدل المتصاعد حول إرسال صواريخ كروز ألمانية من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا، إنه لا توجد أخبار تقال في هذا الصدد.

وأوضح شولتس في حديث لصحيفة "تورينجر ألجماينه" الألمانية في مقال نشر اليوم الجمعة،أنه :"لا يوجد بيان جديد في هذا الأمر".

وأضاف شولتس ، إن "تركيزنا ينصب على إرسال أسلحة للدفاع الجوي والمدفعية الثقيلة وكذلك الدبابات ".

واستطرد:" هذا هو المسار الذي سنستمر فيه، بالتشاور الوثيق مع شركائنا الدوليين".

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