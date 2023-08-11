سقوط حطام صواريخ قرب مستشفى أطفال بكييف

كييف- (د ب أ)

أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، أن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت صواريخ كينجال الروسية- سرعتها تفوق سرعة الصوت- والتي استهدفت كييف.

وسُمع دوي نحو ستة انفجارات ناتجة عن اعتراض الدفاعات الجوية للصواريخ صباح اليوم الجمعة.

وقالت السلطات، إن حطام الصواريخ سقطت على أرض مستشفى أطفال، وفوق سطح منزل خاص في إحدى مقاطعات شمال كييف.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وجرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في منطقتي فينيتسيا وخميلنيتسكي بغرب أوكرانيا.

وصدر تحذير من وقوع غارة جوية اليوم الجمعة، في أنحاء البلاد، وسط تحليق المقاتلات الروسية ميج-31 كيه.

وتتصدى أوكرانيا، مدعومة من الغرب، لغزو روسي شامل لأراضيها انطلق يوم 24 فبراير. ويتم الدفاع عن المجال الجوي لكييف بأنظمة حديثة مضادة للطائرات.